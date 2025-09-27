Agencias

Un tribunal de Damasco emite una orden de arresto contra Bashar al Assad

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Séptimo Juez de Instrucción de Damasco, Taufik al Ali, ha emitido una orden de arresto 'in absentia' contra el expresidente sirio Bashar al Assad, derrocado el 8 de diciembre de 2024 en una ofensiva de milicias rebeldes lideradas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham del ahora presidente Ahmed al Shara.

El tribunal investiga a Al Assad por el asedio militar sobre la ciudad de Deraa, en 2011, con cargos como asesinato premeditado, tortura con resultado de muerte o privación de libertad, según recoge la agencia de noticias oficial siria, SANA. En marzo de 2011 decenas de manifestantes murieron en la represión de las protestas contra Al Assad en esta localidad cercana a la frontera con Jordania.

Esta orden, fundada en una denuncia presentada por familiares de las víctimas de Deraa, abre la puerta a la emisión de una orden internacional de arresto a través de Interpol.

El presidente de la Comisión Nacional para la Justicia Transicional en Siria, Abdulbasit Abdul Latif, ha confirmado la apertura de canales de comunicación con Interpol y otras organizaciones internacionales para perseguir a Al Assad y también a su hermano, Maher, acusados de graves delitos.

Abdul Latif ha explicado en una entrevista con Al Arabiya que la Comisión trabaja para perseguir a los responsables del antiguo régimen a través de vías legales. "Quienes han huido de Siria no van a escapar de la justicia", ha advertido.

Este proceso no se limitará a las fuerzas de seguridad, sino que también afectará a quienes "apoyaron o justificaron los crímenes", incluidas instituciones, empresarios y quienes fomenten estas narrativas al amparo del Artículo 49 de la Declaración Constitucional siria, que tipifica la negación del genocidio.

Las fuerzas rebeldes, encabezadas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y sus facciones aliadas, tomaron a principios de diciembre de 2024 Damasco tras una ofensiva relámpago que provocó la caída Al Assad, que huyó junto a su familia a Rusia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Reyes y la Princesa Leonor visitan Tudela con una cálida acogida de la ciudadanía

Los Reyes y la Princesa

Pezeshkian asegura que EEUU ofreció una moratoria a las sanciones a cambio de la entrega de uranio enriquecido

Pezeshkian asegura que EEUU ofreció

La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey Felipe VI sus palabras en la ONU sobre la tragedia en Gaza

La Comunidad Musulmana de Melilla

Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Ascienden a más de 65.900

CC.OO. denuncia que las mujeres en el sector del turismo cobran hasta un 15% menos que los hombres

CC.OO. denuncia que las mujeres