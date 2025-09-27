Tamara Valcárcel asegura estar abierta al amor

Tamara Valcárcel sorprendía a todos el pasado mes de marzo anunciando su separación de Daniel Roque tras 20 años de amor y cuatro hijos en común. Después de una grave crisis que llevaban arrastrando desde hacía más de un año, los dos tomaban la mejor decisión por el bienestar de sus hijos.

Ahora, seis meses después de la ruptura, la artista ha hablado con la prensa y ha desvelado que se encuentra "maravillosamente bien, trabajando muchísimo con mis niños y nada, súper feliz, encantadísima" después de tomar caminos separados..

Además, Tamara desvelaba que cuando saltó la noticia "llevamos ya casi dos años separados", pero lo hizo así porque quería que fuese "en su momento, cuando yo estaba preparada y él también estaba preparado" y volvía a dejar claro que "nos llevamos muy bien" porque "el epicentro de nuestra vida son nuestros hijos".

Feliz y sin cerrar la puerta al amor, la artista confesaba que "el amor no se busca" y que "cuando tenga que llegar, llegará".