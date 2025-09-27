Schwarzenegger protagoniza mañana el día de cierre de la Comic-Con Málaga con una 'masterclass' ante 3.000 personas

Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de la San Diego Comic Con de Málaga, protagonizará este domingo el día de cierre de la convención. Desde el 'Hall M', con capacidad para 3.000 personas, ofrecerá de 11:00 a 12:00 horas una 'masterclass' titulada 'Total Recall'.

Schwarzenegger ha pasado de ser una leyenda del culturismo a un icono de Hollywood y gobernador de California. El actor es muy reconocido dentro del género de acción y ha sido protagonista de películas inolvidables como 'Terminator', 'Predator' o 'Desafío Total', entre otras.

En concreto, este domingo dará su 'masterclass' desde el 'Hall M', que ha centralizado los invitados más destacados de la convención. Este auditorio, el de mayor capacidad del evento, ha acogido a algunos de los invidados más destacados de la Comic-Con malagueña como Gwendoline Christie, que participó en una charla sobre 'Mujeres guerreras' el jueves, o Jared Leto, que ha presentado un adelanto de su nueva película, 'Tron:Ares'.