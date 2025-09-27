Principales titulares de los periódicos para domingo 28 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Rusia busca desestabilizar a Europa con su 'guerra híbrida'"
-- "San Sebastián se rinde a Alauda Ruiz de Azúa"
EL MUNDO
-- "Begoña Gómez va al choque con Peinado y pide el archivo"
-- "El PP pretende frenar el 'efecto llamada de las ayudas sociales' a los extranjeros"
ABC
-- "Begoña Gómez, su asistente y el delegado del Gobierno plantan al juez"
-- "La Fiscalía Europea estudia llevarse la instrucción de las mordidas de Cerdán"
LA VANGUARDIA
-- "El boom tecnológico de la IA hace temer una nueva burbuja"
-- "La soledad de Trump. La Asamblea de la ONU aísla al presidente de EE.UU. junto a Netanyahu"
LA RAZÓN
-- "Alianza de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez contra el juez Peinado"
-- "La Princesa de Viana se corona en su visita a Navarra"
EL PERIÓDICO
-- "Los alcaldes animaron a Illa a recortar el bosque"
-- "Rusia amenaza a la OTAN: 'Cualquier agresión tendrá respuesta'"