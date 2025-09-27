Agencias

Poty Castillo sale en defensa de David Bustamante por las críticas a su físico

Por Newsroom Infobae

Guardar

David Bustamante ha sido duramente criticado en redes sociales en los últimos meses por su aspecto físico. Muchos perfiles vertieron comentarios despectivos haciendo referencia a los cambios físicos que ha afrontado el artista en este último año, pero él ha querido permanecer al margen.

Ahora, Poty Castillo ha sido preguntado por esta situación a la que ha tenido que hacer frente su amigo y ha confesado que el artista "no puede estar más cachas y más guapo, y cada día canta mejor. Es como lo de Gardel, que cada día canta mejor".

Además de recalcar que "es un tipazo", también aprovechaba para reconocer que "es un crack, canta como nadie, está haciendo deporte como un loco" y mostraba su cansancio por ese tipo de críticas: "Cada dos por tres el tema que si engordas que si adelgazas... pero, ¿no tenemos otra cosa que pensar? No puede estar más cachas y más guapo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

Trump autoriza el envío de

La Unión Iberoamericana de Municipalistas apoya la candidatura de Granada como Capital de la Cultura 2031

La Unión Iberoamericana de Municipalistas

La Fiscalía de Ecuador investiga a 50 dirigentes de la principal organización indígena del país

La Fiscalía de Ecuador investiga

Venezuela realiza un simulacro nacional de preparación de Protección Civil ante catástrofes

Venezuela realiza un simulacro nacional

La Aemet lanza un aviso especial por lluvias "muy fuertes y persistentes" por los restos del exhuracán 'Gabrielle'

La Aemet lanza un aviso