Pezeshkian asegura que EEUU ofreció una moratoria a las sanciones a cambio de la entrega de uranio enriquecido

El presidente de Irán, Masud Pekeshkian, ha asegurado este sábado que las autoridades estadounidenses ofrecieron a Teherán una moratoria de tres meses a las sanciones a cambio de la entrega de todo el uranio enriquecido, una oferta que es "inaceptable".

El mandatario iraní, que ha indicado que "negociar con los estadounidenses es otra cosa", ha señalado que es "natural que las conversaciones se hayan caído dado que la petición de Estados Unidos no es aceptable de ninguna manera".

"Con los europeos habíamos llegado a un acuerdo", ha sostenido en declaraciones a la prensa antes de abandonar Nueva York, donde ha asistido al debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

"Quieren que les demos todo el uranio enriquecido y, a cambio, nos darían tres meses", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que "si Irán tiene que elegir entre esta idea irracional y una reanudación de las sanciones, elige eso". "Después de todo, resolveremos nuestros problemas", ha añadido.

En caso de que el mecanismo conocido como 'snapback' sea restaurado, ha dicho, "se tomarán las medidas necesarias". "Con las conexiones que tenemos con nuestros vecinos y los BRICS, y con el apoyo del querido pueblo iraní que cree en su país y su integridad y dignidad, vamos a salir de esta situación", ha afirmado.

