Nagore Robles se deshace en elogios hablando de Mar Flores

A pesar de estar viviendo un momento de lo más especial tras haber publicado sus memorias, Mar Flores también ha tenido que lidiar con críticas y con fantasmas del pasado que han asegurado que el relato que muestra en el libro no es el cierto.

Sin embargo, hay rostros conocidos que le han mostrado todo su apoyo, como Nagore Robles, que hace unos días era preguntada por la entrevista de Carlo Costanzia padre y aseguraba que "no me interesa nada la palabra de este señor".

La presentadora de 'Gran Hermano' aplaudía que la modelo haya dicho que va a defenderse en los tribunales si hiciera falta porque "la justicia con ella no siempre ha sido justa, pero me parece estupendamente que se defienda donde se tiene que defender y ojalá esta vez sí sean justos con ella".

Además, sobre Mar aseguraba que le "fascina" y cree que "es súper atrevida, muy inteligente con un sentido del humor fantástico, con una fortaleza brutal porque yo no sé cuántas personas y sobre todo cuántas mujeres hubieran sido capaces de reinventarse y de salir más fuertes incluso de las situaciones tan complejas donde ella ha estado".

En ese aspecto, dejaba claro que "me encanta porque creo que es un Ave Fénix, a mí me gustan las mujeres honestas, como es ella, luchadoras y es una mujer a la que admiro muchísimo".

Ahora que ha podido conocer más de cerca lo que vivió en el pasado, Nagore sentenciaba que "la pusieron de puta directamente, de mala madre, de fiestera, de aprovechada, de que le gustaba el sexo" y reflexionaba con que "España no estaba preparada en ese tiempo para una mujer así y ella fue una diana de muchas críticas, del patriarcado, del machismo más absoluto y más oscuro... y se lo tuvo que echar a la espalda".

Para la colaboradora de televisión, Mar "fue una de las primeras en dar un paso y decir, bueno, ¿y a quién le importa lo que yo haga? porque voy a seguir haciéndolo" y piensa que "no hay nada malo en lo que ha hecho, no he visto absolutamente nada malo en ninguno de los titulares de los que hablaban de ella, todo lo contrario".

Por último, Nagore afirmaba que si tuviera que desahogarse con alguien, la escogería a ella porque "tiene mucha terapia, mucha madurez emocional" y porque además le encanta "cómo se expresa y cómo afronta las situaciones".