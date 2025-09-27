Agencias

Mueren tres mineros en China tras el derrumbe de una excavación de carbón

Al menos tres mineros han perdido la vida en China después de que un túnel del yacimiento de carbón en el que trabajaban sufriera un derrumbe, dejándolos atrapados, en la provincia de Shaanci, en el noroeste del país asiático.

El accidente tuvo lugar este jueves alrededor de las 15.30 (hora local) mientras ocho trabajadores se encontraban realizando trabajos de renovación de las instalaciones cuando un túnel subterráneo de la mina se vino abajo, dejando atrapados a tres de los mineros, mientras que los demás pudieron escapar.

Tras poner en marcha las labores de rescate --dificultadas por las lluvias en la zona--, apenas un día después los servicios de emergencias pudieron hallar a los mineros atrapados a última hora de la noche del viernes, pero ya no daban señales de vida.

Las obras de rehabilitación de la excavación se estaban llevando a cabo debido a que la mina --que fue construida en 1998-- presentaba riesgos para la seguridad.

Las primeras evaluaciones certifican que el derrumbe ha supuesto el desprendimiento de unos 500 metros cúbicos de escombros. Estas labores continúan para poder establecer la causa del accidente.

