Mueren otras seis personas por el consumo de alcohol adulterado en el noroeste de Rusia

Las autoridades de Rusia han informado este sábado de que otras seis personas han muerto por el consumo de alcohol adulterado en la región de Leningrado, en el noroeste del país, lo que sitúa la cifra total de fallecidos por la ingesta de estas bebidas en 25 durante el mes de septiembre.

El Comité de Investigación de la región rusa ha indicado en un comunicado que se ha confirmado la causa de la muerte de otras seis personas tras una serie de investigaciones realizadas en el distrito de Volosovo.

Así, los indicios apuntan a la implicación de dos o más personas que podrían ser imputadas por "negligencia" en el marco de estas intoxicaciones, si bien la Fiscalía ha indicado que ya se han producido ocho detenciones por la distribución ilegal de alcohol adulterado.

Además, las autoridades del país se han incautado de más de 1.000 litros de este tipo de bebidas, cuya fabricación casera es frecuente y hace que este tipo de incidentes sean recurrentes debido a que es una alternativa más barata.