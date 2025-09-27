Mínguez (PSOE) entiende el "descontento" y que se pidan explicaciones sobre la gestión de las pulseras antimaltrato

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha admitido que entiende el "descontento" y que los grupos políticos pidan explicaciones sobre la gestión de las pulseras para maltratadores.

"Y yo entiendo perfectamente el descontento y entiendo perfectamente que se pidan explicaciones y también entiendo que se están dando las explicaciones oportunas", ha asegurado Mínguez en una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Congreso reprobase este miércoles a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión con las pulseras telemáticas para maltratadores. En concreto, la moción consecuencia de interpelación urgente del PP contó con el apoyo de Vox y UPN y la abstención de ERC y Junts.

En este sentido, Mínguez ha defendido que han sido "suficientes" las explicaciones que se han dado respecto a los "fallos" en los dispositivos para maltratadores sobre los que alertó la Fiscalía General del Estado en su Memoria del 2024.

"También se tiene que reconocer que los grupos políticos quieran más explicaciones es un tema muy sensible es un tema muy delicado pero sí que las pulseras, tal y como se está diciendo, y se ha dicho y los datos y volvemos a los datos, funcionan", ha apuntado.

Igualmente, ha cargado contra los que difunden la imagen de que "las pulseras no funcionan o son un desastre" y ha agregado que "no se juega" con el miedo que viven las víctimas. "Todo ese discurso lo único que hacen es hacer más fuerte al agresor y hacemos encima un flaco favor a las víctimas", ha recalcado.

Asimismo, ha subrayado que "las pulseras protegen". En todo caso, ha añadido que "se darán las explicaciones que se tengan que dar" sobre esta cuestión y que "se corregirá y se mejorará el contrato en todas aquellas dolencias o en aquellas carencias que se hayan podido detectar".