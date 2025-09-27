Maduro advierte de que activará el "estado de conmoción exterior" si Venezuela "es agredida militarmente"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido este viernes de que está "listo" para activar el "estado de conmoción exterior" si Venezuela es agredida militarmente y ha asegurado que el país cuenta con una fuerza militar "cohesionada y capacitada para preservar la paz".

"El decreto de conmoción exterior, que está listo, sigue el proceso de consulta jurídica y social, se le va a consultar pronto a Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra", ha expresado el mandatario en declaraciones recogida por la cadena estatal VTV.

Durante la misma alocución, el mandatario ha presentado esta medida como un instrumento que permitirá que "toda la nación (...) tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana" ante "cualquier ataque" contra el país, al tiempo que ha recordado que, "frente una amenaza es obligación de cualquier persona --investida o no de autoridad-- defender a la Patria".

COHESIÓN Y CAPACIDAD PLENA

Previamente, Maduro ha hecho alarde del grado de unidad y preparación de las Fuerzas Armadas venezolanas y ha aseverado que su capacidad para afrontar posibles desafíos a la seguridad y estabilidad del país es "plena".

"Hoy contamos con una fuerza militar cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la paz, la estabilidad, la integración y la soberanía. En perfecta simbiosis con el Sistema Defensivo Territorial, la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) permanece vigilante, lista para proteger cada rincón de Venezuela", ha mantenido el presidente en un mensaje compartido en Telegram.

En esta línea, Maduro ha agregado que "solo a través de la lealtad y el compromiso inquebrantables se puede salvaguardar (la) Patria" y ha apelado no solo a sus connacionales, sino también al resto de países del Caribe a "trabajar en conjunto por la paz de la región".

"Venezuela tiene las puertas abiertas a la cooperación conjunta con otros países para proteger los territorios del mar Caribe. Vamos a trabajar por la paz, por la soberanía siempre. Todos somos guerreros, guerreros de la luz, guerreros de Bolívar", ha apostillado, incidiendo en que está dispuesto a "todo" por la paz, "pero con dignidad, soberanía y con las riquezas intactas".

Estas declaraciones llegan después de que el propio Maduro avanzase este martes que su Ejecutivo estaba valorando declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "amenazas y agresiones" de Estados Unidos, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países desde el despliegue hace semanas de buques militares de Washington en aguas del Caribe y los posteriores ataques contra varias lanchas presuntamente cargadas de droga que han dejado al menos 14 muertos.

El mencionado instrumento, que está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana, permitiría al Gobierno --en caso de ser decretado-- activar mecanismos de protección y restringir ciertos derechos temporales.