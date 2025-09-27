Agencias

Las temperaturas bajan mañana en el tercio oeste peninsular y aumentan en el este y Baleares

Agencias

Las temperaturas bajarán este sábado en el tercio oeste peninsular, mientras que aumentarán en la zona este y en Baleares, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este sábado la aproximación del que fuera huracán 'Gabrielle' a la Península, convertido ya en borrasca extratropical y dejará cielos nubosos en el noroeste y abundante nubosidad de tipo alto en el resto.

De este modo, a lo largo del día los cielos tenderán a cubrirse en Galicia y se darán precipitaciones y alguna tormenta ocasional más intensas en su extremo oeste, sin que se descarte que sean localmente fuertes al final del día, cuando las lluvias también podrían afectar a otros puntos del extremo occidental peninsular.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional. Además, se esperan intervalos de nubes bajas matinales en regiones del tercio este peninsular, Cantábrico, Galicia, Baleares, Estrecho y Melilla y serán probables los bancos de niebla matinales dispersos.

Asimismo, en Canarias se espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados al sur y con nubosidad en los nortes, que tenderá a despejar.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en el tercio oeste peninsular y habrá aumentos en Baleares, Alborán y en la mayor parte de la mitad este peninsular, notables en el Cantábrico oriental.

Respecto a las mínimas, aumentarán en gran parte de la mitad norte peninsular y Baleares y se prevén descensos locales en el sur de Galicia y norte de Cataluña. En el resto habrá pocos cambios. Además, se esperan heladas débiles y dispersas en cumbres del Pirineo.

Por último, soplarán vientos moderados de componente sur en el oeste de Baleares y litorales de la mitad sur del levante peninsular, de componente este en el Cantábrico y de componentes sur y este con intervalos fuertes al acercamiento de la borrasca, en litorales gallegos.

En el resto de la Península se prevén vientos flojos en general y habrá predominio de las componentes oeste y sur en la vertiente atlántica y de las sur y este en el resto, con intervalos moderados durante la tarde en la meseta Norte, sistema Central y zonas del extremo occidental. En Canarias se espera alisio moderado con posibles intervalos de fuerte en zonas expuestas.

