La española Paula Ostiz se corona campeona del mundo júnior de ruta

La ciclista española Paula Ostiz se ha proclamado campeona del mundo júnior de ruta en los Campeonato del Mundo de ciclismo, que se celebran en Kigali (Ruanda), por lo que se convierte en la primera corredora del país en enfundarse el maillot arcoíris en esa categoría y suma su segunda medalla en la cita mundialista.

La corredora navarra del Movistar Team invirtió un tiempo de 2:09:19 para cruzar la meta, imponiéndose en el esprint final a la italiana Chantal Pegolo y a la suiza Anja Grossmann, plata y bronce respectivamente.

De esta manera, se cuelga su segunda presea en el campeonato, después de conseguir una plata en la contrarreloj del pasado martes, todo para coronar una temporada en la que también triunfó en el Tour de Flandes y en el Watersley Ladies Challenge. Es también, la tercera medalla española en estos Mundiales, junto al bronce de Paula Blasi en la prueba en línea Sub-23.

La carrera se desarrolló en un circuito urbano de cinco vueltas en Kigali, con 74 kilómetros y 1.349 metros de desnivel acumulado. Ostiz se puso al frente desde el ecuador de la prueba y resistió en el vital último ascenso a Kimihurura, antes de coronarse en un luchado esprint final.