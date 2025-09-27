Agencias

José Ortega Cano desvela cómo está viendo a su hija en 'Supervivientes'

Por Newsroom Infobae

Han sido meses complicados para José Ortega Cano y su familia. El repentino fallecimiento de Michu, madre de su única nieta, dinamitó la estabilidad en la que se encontraban y ahora, que ya han encontrado soluciones a todo lo que se les vino encima, Gloria Camila se ha embarcado en la aventura de 'Supervivientes 2025'.

Padre orgullo, el diestro no está quitando ojo de encima a la joven y hace unos días habló en exclusiva para los micrófonos de Europa Press y desvelaba, con una sonrisa en su rostro, que ve a su hija "muy bien, estupenda, tiene coraje y carácter".

El que fuera marido de Rocío Jurado siempre ha apoyado a Gloria Camila en todas sus decisiones laborales. Padre e hija han superado todas las dificultades que la vida les ha puesto en el camino y se han hecho más fuertes.

Tanto es así que hace unos días el torero llamaba a su hija en directo y le dedicaba unas bonitas palabras de aliento: "Gloria mía, preciosa. Que te quiero bonita. Te queremos". Una llamada que fue de lo más comentada en televisión debido a la emoción que provocó en los espectadores y en la propia familia Ortega-Cano.

EuropaPress

