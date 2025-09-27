Jaime Martínez-Bordiú desvela el motivo de la ausencia de su hermana Carmen en la boda de su sobrino

Jaime Martínez-Bordiú -sobrino nieto de Carmen Franco- se dio el 'Sí, quiero' este viernes, 26 de septiembre, con Andrea García Charcos en la capital madrileña y aunque se esperaba la presencia de muchos miembros de la familia Martínez-Bordiú lo cierto es que las ausencias fueron sonadas.

Los únicos rostros de la familia que se dejaron ver por la Iglesia de La Florida fueron los de Jaime Martínez-Bordiú y Bosco Blach Martínez-Bordiú, pero sin embargo no hubo rastro de la desaparecida Carmen Martínez-Bordiú.

Desde que decidió comenzar una vida alejada de los focos en Portugal pocas veces se la a visto por Madrid y la relación con sus hermanos sigue siendo una incógnita, tanto es así que al preguntarle a Jaime por la ausencia de su hermana en la boda, este aseguraba no saber nada.

"No, no he hablado con ella, ni idea", confesaba Jaime cuando se le preguntaba por ella, pero sí que dejaba claro que Carmen está "como siempre, estupenda y encantada"... unas declaraciones que no llaman la atención ya que siempre que se le ha preguntado por ella ha dado entender que está feliz viviendo en un segundo plano.