Agencias

Jaime Martínez-Bordiú desvela el motivo de la ausencia de su hermana Carmen en la boda de su sobrino

Por Newsroom Infobae

Guardar

Jaime Martínez-Bordiú -sobrino nieto de Carmen Franco- se dio el 'Sí, quiero' este viernes, 26 de septiembre, con Andrea García Charcos en la capital madrileña y aunque se esperaba la presencia de muchos miembros de la familia Martínez-Bordiú lo cierto es que las ausencias fueron sonadas.

Los únicos rostros de la familia que se dejaron ver por la Iglesia de La Florida fueron los de Jaime Martínez-Bordiú y Bosco Blach Martínez-Bordiú, pero sin embargo no hubo rastro de la desaparecida Carmen Martínez-Bordiú.

Desde que decidió comenzar una vida alejada de los focos en Portugal pocas veces se la a visto por Madrid y la relación con sus hermanos sigue siendo una incógnita, tanto es así que al preguntarle a Jaime por la ausencia de su hermana en la boda, este aseguraba no saber nada.

"No, no he hablado con ella, ni idea", confesaba Jaime cuando se le preguntaba por ella, pero sí que dejaba claro que Carmen está "como siempre, estupenda y encantada"... unas declaraciones que no llaman la atención ya que siempre que se le ha preguntado por ella ha dado entender que está feliz viviendo en un segundo plano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP pregunta a la Comisión Europea por la actuación del Gobierno de España en el rescate de Air Europa

El PP pregunta a la

Nagore Robles se deshace en elogios hablando de Mar Flores

Nagore Robles se deshace en

Mueren dos migrantes tras hundirse su embarcación cuando trataban de llegar a Reino Unido desde Francia

Mueren dos migrantes tras hundirse

Ucrania ataca instalaciones petroleras rusas en la región de Chuvasia

Ucrania ataca instalaciones petroleras rusas

VB Group prepara el salto a EE.UU. a finales de 2026 y prevé casi triplicar su facturación en dos años

VB Group prepara el salto