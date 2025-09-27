Intervenidos más de 11 kilos de marihuana en una plantación en Castejón (Navarra)

La Guardia Civil ha intervenido recientemente más de 11 kilos de marihuana en una plantación en zona de Sotos del Ebro, en el término de Castejón.

La intervención se inició después de que una alerta ciudadana a la Policía Local de Castejón informara de lo que parecían ser varias plantas de marihuana ocultas entre la vegetación en la mencionada zona.

Agentes de la Policía Local realizaron una batida, localizando una plantación compuesta por 10 plantas compatibles con Cannabis Sativa, ocultas entre la vegetación ribereña. El hallazgo fue comunicado a la Guardia Civil, al tratarse de un posible delito de cultivo de sustancias estupefacientes.

Las plantas fueron aprehendidas y depositadas en dependencias del puesto de Castejón, donde se llevó a cabo el pesaje oficial de la sustancia vegetal intervenida. El resultado arrojó un peso neto de 11,08 kilogramos de marihuana (sin contar tallos), distribuidos en varias cajas y bolsas con cogollos y restos vegetales, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

La sustancia fue precintada y trasladada para su análisis y posterior destrucción.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que en los próximos días puedan producirse detenciones relacionadas con la plantación intervenida. Los agentes trabajan para identificar a los responsables del cultivo y esclarecer por completo los hechos.

En la intervención participaron efectivos de la Policía Local de Castejón y agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.