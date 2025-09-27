El PP pregunta a la Comisión Europea por la actuación del Gobierno de España en el rescate de Air Europa

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha registrado ante la Comisión Europea dos preguntas parlamentarias relacionadas con la actuación del Gobierno español en el rescate de Air Europa por 474 millones de euros.

En sus preguntas, Montserrat cuestiona la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), órgano dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que ha resuelto que el presidente del Gobierno no tenía obligación de abstenerse en la aprobación del rescate, "pese a que la justicia nacional había requerido una investigación exhaustiva sobre el hecho de que Sánchez respaldó una empresa que patrocinaba el negocio de su esposa".

"Este caso suscita dudas sobre la independencia e imparcialidad de un organismo que, estando jerárquicamente sujeto al propio Gobierno, debe resolver sobre la conducta del jefe del Ejecutivo. Es exactamente como poner al zorro a cuidar del gallinero", ha indicado Montserrat.

Montserrat ha recordado para ello que la jurisprudencia europea y los estándares del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) exigen que los órganos de prevención de conflictos de intereses gocen de independencia real.

"La independencia del órgano y por tanto de la decisión no está garantizada en estas circunstancias", ha alertado Montserrat, que en su pregunta solicita a la Comisión Europea que aclare si considera que la OCI cumple con "las exigencias de independencia e imparcialidad" del Estado de Derecho y qué medidas adoptará para garantizar investigaciones autónomas y eficaces en los Estados miembros.

Asimismo, la portavoz popular plantea a la Comisión las posibles repercusiones del rescate de Air Europa en el mercado interior europeo. Entre otros, ha señalado que la decisión fue adoptada en el Consejo de Ministros presidido por Sánchez, mientras su esposa dirigía un centro universitario que firmó acuerdos de patrocinio con Wakalua, hub de innovación del grupo Globalia, matriz de Air Europa.

La eurodiputada pregunta si estos vínculos familiares podrían vulnerar los principios de neutralidad y libre competencia y qué salvaguardias adicionales considera necesarias la Comisión para garantizar la transparencia en la concesión de ayudas de Estado.