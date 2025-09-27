Agencias

El Papa León XIV se pone un cachirulo regalado por una delegación de catequistas zaragozanos de peregrinación jubilea

El Papa León XIV ha lucido durante unos segundos un cachirulo rodeando su cuello. La breve imagen para el recuerdo ha sido posible gracias a la llegada a Roma de medio centenar de catequistas de la Archidiócesis de Zaragoza de peregrinación con motivo del Jubileo 2025.

La audiencia con el santo padre ha tenido lugar este sábado y la delegación aragonesa estado encabezada por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; el deán del cabildo, Juan Sebastián Teruel; y el vicario de Pastoral, Sergio Pérez Baena.

En el momento de la entrega del simbólico regalo, León XIV se ha despojado por un instante de su solideo para facilitar la puesta del cahirulo, que ha lucido para orgullo del público aragonés que ha inmortalizado la escena entre aplausos y gritos de "¡viva la Virgen del Pilar!".

EuropaPress

