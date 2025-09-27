Agencias

El Deportivo Alavés aplica la sanción FIFA y excluye a Facundo Garcés de la convocatoria

El Deportivo Alavés ha dejado fuera de la convocatoria para el partido de este sábado ante el RCD Mallorca al defensa malasio de origen argentino Facundo Garcés, sancionado el viernes por la FIFA con un año sin poder jugar por presunta falsificación de documentos, aunque ha pedido que se respete la "presunción de inocencia" del jugador.

"El Deportivo Alavés ha recibido notificación oficial de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a Facundo Garcés, en el marco de las resoluciones anunciadas públicamente por dicho organismo internacional. Como consecuencia de esta decisión, Facundo Garcés no podrá formar parte de la convocatoria para el encuentro que disputaremos esta tarde frente al RCD Mallorca", informó el club vitoriano.

El viernes, la FIFA sancionaba a la Asociación Malasia de Fútbol (FAM) con una multa de 350.000 francos suizos -374.000 euros- e imponía un año de suspensión a siete futbolistas, entre ellos Garcés y el defensa del CD Tenerife cedido en el Unionistas de Salamanca Gabriel Palmero por haber jugado con la selección de Malasia con la ayuda de documentos falsificados un partido de clasificación para la Copa Asiática contra Vietnam el 10 de junio, que Malasia ganó por 4-0.

El organismo rector del fútbol mundial aseguró que la FAM presentó "documentación adulterada para poder alinear a los jugadores mencionados".

A pesar de todo, la entidad babazorra reiteró que debe primar la "presunción de inocencia" hasta que todo se resuelva de manera definitiva. "El Deportivo Alavés desea destacar su respeto a la presunción de inocencia que asiste al jugador, confiando en que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible", concluyó.

