El Bribón y el Rey Don Juan Carlos firman una gesta histórica con cuatro títulos mundiales en la clase 6 Metros

El "Bribon", patroneado por el Rey Don Juan Carlos, ha escrito una de las páginas más brillantes de la vela internacional al conquistar su cuarto título mundial en la clase 6 Metros, consolidando un palmarés único en la historia de esta prestigiosa clase.

El Rey Don Juan Carlos, acompañado por todos los componentes del equipo y por su hija, la Infanta Doña Elena, recibió en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club el trofeo que les corona como campeones del mundo por cuarta vez en nueve años. Los dos próximos años, este trofeo, se exhibirá en el salón social del Real Club Náutico de Sanxenxo hasta que en agosto de 2027 sea trasladado hasta Helsinki (Finlandia) para la disputa nuevamente del campeonato del mundo.

Esta victoria en Estados Unidos supone no solo un nuevo hito deportivo para el equipo gallego, sino también la confirmación del compromiso y la pasión del Rey Don Juan Carlos por la vela, un deporte al que ha estado vinculado a lo largo de toda su vida.

Los cuatro títulos mundiales logrados por el "Bribón" sitúan a la tripulación española en la élite internacional de la clase 6 Metros, una categoría que combina tradición, competitividad y elegancia, y que reúne a algunos de los mejores regatistas y embarcaciones históricas del planeta.

Además del Rey Don Juan Carlos, la tripulación del Bribón está integrada por el gallego Pedro Campos, el cántabro Jane Abascal, el canadiense Ross Macdonald, los gallegos Alberto Viejo, Río Álvarez y David Louzao, así como el vasco Eduardo Marín.

"Este triunfo es el resultado de un gran trabajo en equipo y de la entrega de todos los que han formado parte del Bribón a lo largo de los años. Para el Real Club Náutico de Sanxenxo es un orgullo que esta tripulación así como la del Titia de Mauricio Sánchez-Bella, que ha realizado un campeonato increíble, lleven nuestro nombre a lo más alto del panorama internacional", destacó Pedro Campos como presidente del RCN de Sanxenxo.