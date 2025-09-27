Agencias

Blanca Romero nos habla sobre sus problemas de estrés

Por Newsroom Infobae

Conocimos más a fondo a Blanca Romero cuando se dejó entrevistar por Isabel Jiménez en 'Mis raíces', pero lo cierto es que la modelo está dejando ver más aspectos de su personalidad en 'Bailando con las estrellas', donde está demostrando ser una luchadora.

Está esforzándose al máximo para sacar adelante las coreografías que le imponen en el programa, pero lo cierto es que también está luchando con sus problemas de estrés, de los que ella misma ha hablado ante las cámaras de Europa Press.

"Creo que llevo ahí un poco de curro acumulado y los artistas trabajamos con las emociones y somos muy sensibles", decía la modelo cuando le preguntaban por cómo está llevando esta etapa de su vida.

La actriz aseguraba que mentalmente se encuentra mejor y que lo principal es pedir ayuda porque "para todo hay remedio y cura" y tras haberla solicitado, ahora puede decir que "ya estoy mejor".

