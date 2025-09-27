Agencias

Ascienden a once los muertos por la tormenta 'Bualoi' en Filipinas

Al menos once personas han muerto y más de 400.000 han sido evacuadas a causa de la tormenta tropical 'Bualoi', que ha provocado fuertes lluvias y ráfagas de viento a su paso por Filipinas, que ha hecho frente recientemente a los estragos causados por el supertifón 'Ragasa'.

La tormenta, que ha afectado principalmente a las islas situadas en el centro del país, se desplaza hacia Vietnam, según han informado las autoridades del país asiático, que apuntan a que otras catorce personas continúan en paradero desconocido.

Informaciones preliminares apuntaban a tres víctimas mortales, todas ellas en la región de Bícol, situada en la isla de Luzón, a causa del derrumbamiento de un muro y la caída de varios árboles.

La mayoría de los evacuados se concentran en la citada isla, donde los residentes han protestado por la falta de medidas de prevención en un país que sufre una veintena de tormentas y tifones al año.

Además, miles de personas continúan desplazadas tras el paso de 'Ragasa', que dejó 14 muertos la semana pasada en el norte de Filipinas antes de continuar su camino hacia Hong Kong, Taiwán --donde ha dejado 18 muertos--, el sur de China y Vietnam.

