Andy McDougall desvela cómo recibió la noticia del compromiso matrimonial de Pelayo Díaz

Por Newsroom Infobae

Demostrando que es una de las personas que mejor conoce a Pelayo Díaz, Andy McDougall ya auguró hace unos meses que el diseñador se casaría a corto plazo con Gal Marom y... acertó. Feliz por su expareja, el modelo ha hablado esta semana ante las cámaras y ha desvelado cómo se encuentra el diseñador tras vivir su verano más especial.

"Me alegro mucho, ya me lo esperaba en algún momento porque bueno... pasaron cuatro años desde que está con él y está muy bien, muy feliz. Así que nada, segunda boda", decía al preguntarle a Andy cómo se ha tomado la noticia del compromiso matrimonial entre Pelayo y Gal.

Tan buena relación tiene con el diseñador que desvelaba esperar "ser damo de honor" y confirmaba su asistencia a la boda: "Sí, obvio, obvio que voy a ir... pero todavía no tienen ni la fecha, ni el lugar, ni nada. Está todo muy recién".

Por último, Andy comentaba que la relación con Pelayo sigue siendo como el primer día. Tanto es así que "hablamos todos los días, de hecho ahora está en Milán, me mandó mensajes para que le cuente sobre el perro, que lo estoy cuidando yo... Tenemos un hijo en común".

