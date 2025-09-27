Alejandra Rubio se victimiza tras las críticas

Las Campos llevan en el punto de mira desde que Terelu decidiese invitar a Carlo Costanzia padre a su fiesta de cumpleaños tras la publicación de las memorias de Mar Flores y posar a su lado, dejando entrever su total apoyo al empresario en la guerra que sigue abierta entre este y la modelo.

Una polémica que también ha salpicado a Alejandra Rubio, ya que ni ella ni su pareja acudieron hace unos días a la presentación oficial del libro de la modelo. La joven explicó en 'Vamos a ver' que Carlo Costanzia no estaba trabajando, sino que no fue porque hubiese supuesto respaldar el testimonio de su madre.

La modelo, harta de los testimonios cruzados que ha habido en los últimos días y de los gestos de las Campos con Costanzia padre, esta semana ha dejado claro que no le gustó el 'posado de la venganza' ni la actitud que tuvo Terelu con el empresario cuando se sentó en '¡De viernes!'.

Sin embargo, parece que hay una nueva víctima en todo esto. Alejandra, que está en una situación complicada debido a lo que está ocurriendo en su familia política, ha confesado que "a mi siempre me van a criticar" a pesar de dar las explicaciones oportunas cada vez que se sienta en 'Vamos a ver'.

Por último, sin querer entrar en más polémicas, la joven llegaba a su casa caminando y prefería no contestar más al supuesto distanciamiento que tienen Carlo y su madre desde la publicación de sus memorias.