Agencias

Alberto Durán felicita a Parsons por su reelección como presidente del Comité Paralímpico Internacional

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, felicitó este sábado al brasileño Andrew Parsons por su reelección como presidente del Comité Paralímpico Internacional por los próximos cuatro años durante la Asamblea General del organismo celebrada en Seúl.

En un comunicado del CPE, Alberto Durán recalcó que bajo el mandato del actual máximo mandatario "el Movimiento Paralímpico ha experimentado un desarrollo espectacular, tanto en el ámbito de la excelencia deportiva como en el de la difusión mundial, convirtiendo a los deportistas paralímpicos en la mejor palanca de cambio de la inclusión social de las personas con discapacidad a través del deporte".

El presidente del CPE no olvidó además la gran vinculación de Parsons con España y con su entidad, la cual se pone "plenamente a su disposición para continuar colaborando a todos los niveles en el avance del Movimiento Paralímpico".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay

Al menos 38 muertos en

Rusia asegura que no tiene ninguna intención de atacar a países de la OTAN

Rusia asegura que no tiene

Diego Pablo Simeone: "Son tres puntos, el martes hay que ganar otra vez"

Diego Pablo Simeone: "Son tres

La Flotilla informa de que entrará en la "zona de alto riesgo" dentro de dos días

La Flotilla informa de que

La Guardia Urbana detiene en Barcelona a un conductor de VTC con una orden de busca y captura

La Guardia Urbana detiene en