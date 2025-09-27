Agenda Informativa de Europa Press para mañana domingo, 28 de septiembre

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el sábado 27 de septiembre en Europa Press:

-- 08.30 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, participa en la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura en el marco del Mondiacult 2025.

Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

-- 11.00 horas: En Murcia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura en Murcia, junto al presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta, el acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia'. Previamente, los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular firmarán la Declaración. En Teatro Circo (c/ Enrique Villar, 11, Murcia) El acto se retransmitirá en directo, vía satélite y en redes sociales del PP.

-- 11.50 horas: En Madrid, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, asiste a la concentración 'Aborto libre para todas' y ofrece declaraciones a los medios a las 11.50 horas en la Plaza de Murillo, frente al monumento. Frente a la sede del Ministerio de Sanidad (Madrid) .

-- 18.15 horas: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es entrevistada en el programa 'La Entrevista' de France24 en español.

Se podrá escuchar en directo aquí: http://sumar.ink/481b7T8.

-- 20.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, participa en el acto bienvenida de delegaciones en el Mondiacult 2025.

Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente de Iberia, Marco Sansavini, participa en el acto de bautizo del nuevo avión Airbus A320 de la compañía con el nombre de la primera piloto comercial de España, Bettina Kander. En las instalaciones de La Muñoza (Camino de la Muñoza S/N).

-- 10.00 horas: En Madrid, fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) organizan la IX Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión. En el Parque Forestal de Valdebebas.

-- 12.00 horas: En Santander, acto académico de investidura como doctor honoris causa del economista y profesor Joseph E. Stiglitz (1943, Indiana, EE. UU) por parte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En el Hall Real del Palacio de la Magdalena.

-- 10.45 horas: En Almazán (Soria), El secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, ofrecerá declaraciones a los medios antes de participar en la Marcha contra el Cáncer, que se celebra en la localidad soriana de Almazán. Las declaraciones serán a las 10:45 en la zona del arranque de la carrera, en el Parque de la Arboleda.

Podrá seguirse en el canal del PSOE de YouTube.

-- 12.30 horas: En Rivas Vaciamadrid (Madrid), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el portavoz parlamentario de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el líder de CCOO, Unai Sordo, participan en el acto 'El sindicalismo frente a la amenaza de la ultraderecha', en el marco de las fiesta del PCE. Auditorio Ferial Miguel Ríos (Paseo Alicia Alonso).