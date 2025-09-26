VÍDEO: Simeone y Xabi Alonso vuelven a cruzarse con el derbi como escenario

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se miden este sábado en el Riyadh Air Metropolitano en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, aunque en esta ocasión no será un duelo entre el argentino Diego Pablo Simeone y el italiano Carlo Ancelotti, que tanta rivalidad experimentaron en el pasado, sino que el rojiblanco se verá las caras en los banquillos con el español Xabi Alonso, al mando del nuevo proyecto madridista.

Hasta el mes de mayo, en los últimos años, el derbi madrileño era sinónimo de un choque entre dos de los mejores entrenadores del mundo: 'Carletto' y el 'Cholo'. De hecho, ambos se han visto las caras en 28 ocasiones a lo largo de sus carreras en los banquillos, siendo este el duelo más repetido para ambos, aunque dos de esos partidos ocurrieron cuando el italiano entrenaba al Bayern de Múnich.

En el caso concreto de citas ligueras, hubo hasta 12 cruces entre el italiano y el argentino, con un balance muy positivo para el 'Cholo', que tan solo cayó ante el Real Madrid de Ancelotti en dos ocasiones, mientras que ha conseguido el triunfo en cinco y empatado otros cinco partidos. Unos datos que demuestran que parecía tener cogida la medida a los blancos en el campeonato doméstico, en el que encadena cinco duelos sin conocer la derrota -una victoria y cuatro empates-.

Mientras que atendiendo solo a los derbis en el Metropolitano desde la llegada de Ancelotti en su segunda etapa, Simeone puede presumir de haber perdido solo en un derbi disputado en casa rojiblanca, hace tres años, además de tres triunfos y dos empates. Y es que el feudo 'colchonero' se ha convertido en un escenario negro últimamente para el Real Madrid.

Ahora, llega Xabi Alonso con el objetivo de empezar a darle la vuelta a esta estadística, arropado por su pleno de victorias en este inicio de temporada y su capacidad para explotar las cualidades con y sin balón de toda su plantilla. Será el primer derbi del tolosarra como entrenador, pero precisamente no se estrena en el Metropolitano.

Apenas 20 días después de oficializarse su llegada al banquillo del Bayer Leverkusen en octubre de 2022, procedente del filial de la Real Sociedad, el tolosarra se plantó en el Metropolitano con el objetivo de, al menos, puntuar para evitar la caída europea del conjunto alemán. Y lo logró, aunque no sin agonía.

'Die Werkself' se pusieron por delante en dos ocasiones, pero los rojiblancos siempre empataron hasta el 2-2, cuando en el descuento Yannik Ferreira Carrasco mandó al larguero un penalti, para dejar al Atlético fuera de esa edición de la Champions en la antigua fase de grupos.

En el segundo y último enfrentamiento entre argentino y español, en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions del pasado curso y también con el Metropolitano como escenario, Simeone salió triunfador por un marcador de 2-1. A pesar de la expulsión tempranera de Pablo Barrios y del 0-1 al filo del descanso para los alemanes, el equipo local remontó con un doblete de Julián Álvarez, que hizo el segundo tanto en el minuto 90.

Ahora, argentino y tolosarra se cruzan de nuevo, esta vez con el derbi madrileño como marco y por primera vez con Alonso como entrenador del Real Madrid. Será el primer gran examen para los madridistas y para el vasco, que busca ganar por primera vez a Simeone, que tiene a su favor un estadio repleto de afición rojiblanca y una mayor experiencia en este tipo de partidos aguerridos y calientes.

También, duelo de estilos sobre el césped, con el 'Cholo' obligado a cambiar su libreto para, como ya logró ante Carlo Ancelotti, intentar doblegar con contundencia, coraje y una fina estrategia el fútbol rápido, vertical y flexible del técnico español.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/1012765/1/simeone-xabi-alonso-vuelven-cruzarse-derbi-escenario

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06