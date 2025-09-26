Agencias

Una refinería rusa en Krasnodar sufre un incendio tras un ataque con drones del Ejército de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Una refinería rusa situada en el krai de Krasnodar ha sufrido este viernes un incendio a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania, que ha afirmado que supone un golpe a una "importante instalación" de Rusia, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Las autoridades de Krasnodar han señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram que la refinería Afipka ha registrado un incendio en las instalaciones por el impacto de "fragmentos de un dron" interceptado por los sistemas de defensa aérea. "No hay heridos. El incendio, que se extendió en un área de 30 metros cuadrados, ya ha sido extinguido", ha asegurado.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en su cuenta en la red social Facebook que sus drones han alcanzado la refinería y ha afirmado que estas instalaciones "están implicadas en los suministros al Ejército invasor". "Hay un gran incendio en las instalaciones", ha señalado.

Asimismo, ha reivindicado la autoría de otro ataque con rones contra otra refinería en la región de Samara y contra almacenes de munición e "instalaciones logísticas" en territorio ruso y en zonas de Ucrania ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que Moscú se haya pronunciado sobre estas informaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol a los 37 años

Sergio Busquets anuncia su retirada

Los Reyes y la Princesa Leonor visitan el Palacio de Navarra y conocen el documento de creación del Principado de Viana

Los Reyes y la Princesa

La UE esgrime su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

La UE esgrime su acuerdo

La tenista española Paula Badosa se reencuentra con la victoria ante Ruzic y avanza a tercera ronda de Pekín

La tenista española Paula Badosa

Gabriela Guillén, su llamativa reacción a los dardos de su íntima amiga Raquel Arias a Bertín Osborne

Gabriela Guillén, su llamativa reacción