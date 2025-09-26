Un tribunal de Alemania ordena al partido ultraderechista AfD abandonar su sede central en Berlín

La Justicia de Alemania ha ordenado este viernes al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) abandonar en un plazo de un año su sede centran en Berlín, la capital del país, después de que el propietario del inmueble solicitara su desalojo por incumplimiento del contrato debido a la celebración, sin previo aviso, de fiestas postelectorales en el edificio, donde colocaron también un logo en la fachada.

Así, el Tribunal Regional de Berlín ha dado la razón al arrendatario, pero ha indicado que el desalojo debe ser notificado con tiempo suficiente, tal y como establece la legislación, por lo que la decisión judicial ha sido aplaudida por algunos miembros de AfD, que han asegurado que recurrirán el fallo.

De esta forma, el partido deberá abandonar la sede en otoño de 2026, un año antes de lo estipulado inicialmente en el contrato por haber "violado las regulaciones existentes a la hora de realizar fiestas tras las elecciones federales del 23 de febrero".

Esta celebración tuvo lugar en el patio interior del edificio, en cuya fachada también se proyectó el resultado electoral obtenido por la formación. Como resultado, y debido al amplio despliegue policial, algunos inquilinos no pudieron acceder al edificio en aquel momento.

"El partido debía contar con el permiso del propietario para realizar este evento y hacer un uso privativo del patio", ha resuelto la Justicia alemana, que ha recalcado que dicho patio forma parte de las zonas comunes del inmueble, según informaciones difundidas por la cadena Das Erste.

Sin embargo, el juez a cargo del caso, Burkhard Niebisch, ha explicado que esto no implica que el contrato pueda ser rescindido de forma inmediata dado que el propietario no solicitó el desalojo con la antelación necesaria, tal y como pedía la parte demandante, que solicitaba un desahucio inminente.