Torres pide al presidente de Melilla "la misma coherencia, rigor y responsabilidad" del de Ceuta sobre menores migrantes

El ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente de Melilla (PP), Juan José Imbroda, "la misma coherencia, rigor y responsabilidad" del de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre los menores migrantes no acompañados.

"Yo hubiese deseado del presidente de Melilla la misma coherencia, rigor y también responsabilidad que tuvo el presidente de la comunidad de Ceuta, que defendió la modificación del artículo 35. Los dos están en el Partido Popular, no es que uno esté en una región política y otro en otra. Y uno defendió claramente que no pueden estar esos menores hacinados en el territorio que preside. El segundo critica al Gobierno de España cuando se está acogiendo", ha explicado Torres este viernes en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntado por las declaraciones de Imbroda al asegurar que la gestión migratoria del Gobierno central "va a provocar un efecto llamada, agravando la actual situación de presión migratoria en la ciudad".

Asimismo, ha criticado que la presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, solicite paralizar la distribución de menores y luego pida al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria de las islas "para que los menores que están en las Islas Baleares vayan a otros territorios del conjunto del país".

En esta línea, ha acusado al PP de estar "entregado a las tesis de Vox". "Cree que eso le da rentabilidad electoral y se están equivocando, porque ya lo he dicho, entre la copia y el original, la gente elige el original y Vox es claramente un partido que defiende la xenofobia y que defiende también el racismo y lo evidencia en sus permanentes declaraciones", ha explicado Torres.

También se ha referido al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de trasladar "afirmaciones absolutamente falsas" en su discurso sobre migración. "Cuando dice que el gobierno de España aprueba un real decreto para que solo vayan a las comunidades del PP los menores que salen de Canarias, Ceuta y Melilla es una absoluta falsedad. Porque los únicos que están presentando alegaciones a esa distribución de niños que están en Ceuta, Melilla y Canarias son las comunidades del PP", ha argumentado.

"FEIJÓO ESTÁ ABSOLUTAMENTE ENTREGADO A LA ULTRADERECHA"

Además, en cuanto a los menores migrantes que han solicitado asilo, ha indicado que no se proponen los municipios del PP para acogerlos, "al contrario ponen pegas como el de Pozuelo de Alarcón (Madrid)". "Feijóo está absolutamente entregado a la ultraderecha. Él sabrá hacia dónde quiere avanzar", ha asegurado para añadir que "lamenta" la actitud del presidente del PP.

Finalmente, se ha referido a los menores migrantes no acompañados que han llegado recientemente a Ceuta, Melilla y Canarias, que tienen que ser derivados a la Península en 15 días. En esta línea, ha expuesto que estas resoluciones avanzan "con dificultades" porque "tienen que intervenir Fiscalía, el propio menor tiene que ser escuchado, la comunidad a donde llega el menor, la comunidad acogente, las propias delegaciones de gobierno".

Si bien, Torres ha apuntado que se están "firmando" las resoluciones, acorde a lo que establece el real decreto-ley por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

"Y, por tanto, los niños van a salir, podrán salir en 15, en 20, en 25 días por parte del Gobierno de España y las comunidades autónomas, en este caso de Ceuta y Melilla y Canarias. Lo que es una evidencia es que si gobernara el Partido Popular aquí, en Madrid, en España, en el conjunto del país, si Feijóo fuera el presidente del Gobierno de España, esos niños no saldrían, porque votaron en contra de que pudieran salir", ha concluido.