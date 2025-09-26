Agencias

Teresa Urquijo revela radiante cómo está viviendo la maternidad tras el nacimiento de su hijo Lucas

Por Newsroom Infobae

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida cumplían su sueño de convertirse en padres con el nacimiento de su hijo Lucas el pasado 3 de julio. Tras casi tres meses volcada completamente en su bebé y disfrutando de esta nueva etapa alejada del foco mediático, la mujer del alcalde de Madrid -que se incorporó al trabajo a principios de septiembre después de su baja paternal- ha reaparecido públicamente en la presentación del festival taurino del 12 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas.

Gran aficionada taurina, la nieta de Teresa de Borbón y Borbón ha elegido este acto -en el que se ha descubierto el boceto de la escultura homenaje a 'Antoñete' que figurará en la explanada de Las Ventas en un futuro-, para retomar su vida social tras su maternidad, rodeada de rostros conocidos como Morante de la Puebla, José Ortega Cano, Ramón Calderón, Olga Casado, o Miguel Abellán.

Muy recuperada, y presumiendo de su estilo bohemio con un look compuesto por pantalón vaquero, suéter rosa chicle, sobrecamisa larga blanca con detalles bordados en las mangas tipo kimono, y bolso 'hippie' trenzado, Teresa ha confesado de lo más sonriente cómo está llevando la maternidad: "Todo bien, muchas gracias" ha asegurado, confirmando así que el pequeño Lucas está fenomenal.

EuropaPress

