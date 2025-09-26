Sánchez llama a Europa a aumentar su presencia en instituciones multilaterales ante el repliegue de Estados Unidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que Europa y el resto de sociedades occidentales tienen una oportunidad para llenar la brecha que está dejando Estados Unidos en las instituciones multilaterales como Naciones Unidas.

Sánchez considera que Washington se está "alejando" de estas organizaciones de gobernanza mundial bajo el mandato de Donald Trump y piensa que el resto del mundo occidental debe ocupar el espacio que está dejando la principal potencia mundial, según ha indicado en una cumbre de líderes progresistas celebrada en Londres.

En este sentido ha subrayado la importancia de estas organizaciones para abordar asuntos clave como el cambio climático, la desigualdad o las crisis de salud global como las pandemias, en un diálogo junto a la exprimera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arden.

Tras varios días en Nueva York donde ha participado en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha reprochado que "falta empatía" de algunos mandatarios al decir que el cambio climático no existe, delante de dirigentes de pequeños países insulares que están viendo la subida del nivel del mar que amenaza la existencia de sus territorios.

En todo caso, el presidente del Gobierno ha remarcado la necesidad de reformar el sistema multilateral para dotarlo de más legitimidad y también otorgando más presencia a economías que ahora son muy fuertes y exigen más representación.

En la misma línea ha insistido en que quiere que la próxima secretaria general de Naciones Unidas sea una mujer, porque a su juicio sería una señal "muy positiva del dinamismo del sistema multialteral".

Además ha señalado que España aboga por una reforma del sistema de salud mundial, necesario para prepararse para futuras pandemias a la que habrá que dar una respuesta multilateral.