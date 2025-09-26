Miri Pérez, Sonia Monroy, Jessica Bueno y Carlos Alba, nuevos nominados en 'Supervivientes All Stars 2025'

Sin tiempo para asimilar la expulsión de Fani Carbajo en su duelo final frente a Adara Molinero -después de la salvación de Gloria Camila el martes durante 'Supervivientes: Tierra de Nadie', y de Jessica Bueno al inicio de la gala de este jueves- los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' han tenido que enfrentarse a unas nuevas nominaciones, que semana a semana van aumentando de tensión y en las que cada vez quedan más claros los bandos que se han ido creando en la convivencia en 'Playa Caos' y 'Playa Armonía'.

Con Rubén Torres e Iván González como líderes de sus grupos, llegaba el momento de lanzar al fuego los nombres de los compañeros a los que quieren ver expuestos al implacable veredicto de la audiencia, no sin que antes Fani diese 'el beso de Judas' a Sonia Monroy -'regalándole' así un voto extra en las nominaciones- antes de abandonar definitivamente la palapa para regresar a España.

Las votaciones de 'Playa Armonía' han dejado una clara señalada. Tony Spina ha nominado a Miri Pérez-Cabrero. Como Adara, que sin pelos en la lengua ha explicado su decisión tachando de "falsa" a la influencer: "Podría elegir a Sonia o Miri, pero voy a elegir a Miri porque no sirve de nada que me des un trozo de pizza, me dé la vuelta y me pongas a caer de un burro".

Por su parte, Miri ha votado a Tony -su antipatía mutua es más que evidente-, y Sonia a Adara desatando las risas en el plató con su juego de palabras: "Al fueguito da igual a quien lance porque la 'Monroisita' va a estar nominada nominada, lo presiento. Así que voy a seguir nominando a esta chica porque no la soporto, es una pesadilla. Adarita al fueguito, a ver si ya consigo que te vayas".

Con Miri como nominada del grupo -algo que se ha tomado con deportividad, reconociendo que se lo "podía esperar" porque "forma parte de esto y se tiene que salir nominada en alguna ocasión, así que lo cojo con fuerza y perfecto"- Torres, dueño del collar de líder esta semana, ha nominado directamente a Sonia Monroy, argumentando que además de no haber salido nominada todavía, le ha llamado "bien queda y estratega" y no le ha sentado bien.

En 'Playa Caos', sorpresas en las votaciones, ya que a pesar de que Alejandro Albalá se ha convertido en el centro de las críticas de sus compañeros esta semana -especialmente de Gloria Camila y Jessica- se han olvidado de él y le han dado una tregua, nominando ambas a Noel Bayarri por unos comentarios desafortunados a la hija de Ortega Cano.

Noel, por su parte, ha dado su voto a Jessica, igual que Albalá y Carlos Alba, aunque todos han coincidido en que les daba pena volver a exponerla a la decisión de la audiencia.

Con la ex de Kiko Rivera como nominada del grupo, Iván González como líder ha dado la sorpresa y ha decidido nominar directamente a Carlos Alba: "Es un gran compañero pero para que pase también por ahí. A ver si le salvan, le da un subidón" ha explicado. Una razón que no ha convencido al andaluz, que visiblemente molesto ha reconocido estar "sin palabras" por la 'traición' del novio de Teresa Bass.

Por tanto, la lista de los nominados de esta semana está formada por Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy, Jessica Bueno y Carlos Alba, dando así un respiro a las dos grandes protagonistas de la edición, Adara Molinero y Gloria Camila.