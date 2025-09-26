Los almacenes Costco ganan 6.927 millones de euros en su año fiscal, un 9,9% más

La cadena estadounidense de distribución Costco Wholesale Corporation registró un beneficio neto de 8.099 millones de dólares (6.927 millones de euros) en su año fiscal de 2025, finalizado el 31 de agosto, lo que representa un avance interanual del 9,9%.

La firma ingresó 275.235 millones de dólares (235.408 millones de euros), un 8,2% más. Las ventas 'per se' acapararon el grueso de la facturación, con 269.912 millones de dólares (230.855 millones de euros), una cifra un 8,1% superior a la que se anotó doce meses antes. Las comisiones por membresía brindaron 5.323 millones de dólares (4.553 millones de euros), un 1% más.

De su lado, los gastos ascendieron a 264.852 millones de dólares (226.527 millones de euros), un 8% más. La multinacional ha explicado que 239.886 millones de dólares (205.174 millones de euros) y 24.966 millones de dólares (21.353 millones de euros) se correspondieron a los epígrafes de costes de mercancías y de gastos de venta, generales y administrativos, respectivamente.

Ya en el cuarto trimestre, las ganancias alcanzaron los 2.610 millones de dólares (2.232 millones de euros), un 10,9% más, y los ingresos los 86.156 millones de dólares (73.689 millones de euros), otro 10,9% más.

Costco opera en la actualidad un total de 914 almacenes, incluyendo 629 en Estados Unidos y Puerto Rico, 110 en Canadá, 42 en México, 37 en Japón, 29 en Reino Unido, 20 en Corea del Sur, 15 en Australia, 14 en Taiwán, siete en China, cinco en España, dos en Francia y Suecia y uno en Islandia y Nueva Zelanda.

Asimismo, Costco también cuenta con tiendas online en EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, México, Corea del Sur, Taiwán, Japón y Australia.