Las temperaturas suben hoy y habrá chubascos con tormentas ocasionales en Mallorca, Menorca y Cataluña

Las temperaturas aumentarán este viernes en el país y se esperan probables chubascos con tormentas ocasionales en Mallorca, Menorca y litorales de Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este viernes una situación de estabilidad en la mayor parte del país y predominarán los cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes altas que entrarán a lo largo del día desde el oeste peninsular.

De este modo, solamente se espera inestabilidad en el entorno del mar Balear, con presencia de cielos nubosos y con probables chubascos acompañados de tormentas ocasionales que afectarán a Mallorca, Menorca y litorales de Cataluña. Además, a primeras horas, también podrían darse en los del norte de la Comunidad Valenciana, que tenderán a ir a menos.

Asimismo, se prevén cielos cubiertos con precipitaciones moderadas en el nordeste de Cataluña. Durante la primera mitad del día se dará nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, interior este y puntos de Alborán y de Baleares mientras que por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montañas de la Andalucía mediterránea y sudeste peninsular, con posibilidad de tormentas y de algún chubasco ocasional.

Mientras, en Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las montañosas y esatrá poco nuboso en el resto. También serán probables los bancos de niebla matinales en regiones de los tercios norte y este peninsulares y Baleares.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en la mitad norte y zonas de la mitad sur. Respecto a las mínimas, aumentarán en zonas altas y descenderán en litorales del norte de Galicia y del sudeste peninsular. En el resto, no se esperan grandes cambios. También se esperan heladas débiles en zonas del Pirineo.

Por último, soplarán vientos variables en la Península y Baleares, que serán flojos en general, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales del noroeste peninsular y, al final, en los de la Comunidad Valenciana e islas Pitiusas. Asimismo, predominará la componente este en el Cantábrico y Estrecho y tenderá a establecerse la componente sur en el Levante, sudoeste en litorales gallegos y, en horas centrales, oeste en el resto. En Canarias se espera alisio entre flojo y moderado.