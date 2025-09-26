Agencias

La UE esgrime su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

Por Newsroom Infobae

La Comisión Europea ha descartado este viernes que vaya a afectar a las producciones europeas el arancel del 100% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que impondrá a todas las importaciones del sector farmacéutico, porque el acuerdo comercial que Bruselas y Washington cerraron este verano establece un techo del 15% como gravamen máximo para cualquier compra importación al mercado estadounidense desde la UE.

Se trata de un tope "claro y global" del 15% para las producciones de la Unión que "representa una garantía de que no se impondrán aranceles más altos a los operadores europeos", ha dicho el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, tras referirse a lo establecido en la declaración conjunta del pacto que indica que Estados Unidos "garantizará con prontitud" que este umbral estará vigente también para las producciones farmacéuticas, de semiconductores y madera.

"La Unión Europea y Estados Unidos siguen trabajando para implementar los compromisos de la declaración conjunta, a la vez que exploran nuevas áreas de exenciones arancelarias y una cooperación más amplia", ha remachado el portavoz, para salir al paso del último anuncio del presidente norteamericano.

Trump anunció la pasada noche que todo producto farmacéutico importado a Estados Unidos tendrá que asumir un arancel del 100% salo que tenga una planta de producción instalada en el país o esté en desarrollo.

También dijo que activará un gravamen del 25% a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país, una decisión que ha justificado para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros.

Finalmente, ha avanzado que habrá una tasa adicional del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y uno del 30% a los "muebles tapizados" y ha reconocido que "es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".

