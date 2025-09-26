La tenista española Paula Badosa se reencuentra con la victoria ante Ruzic y avanza a tercera ronda de Pekín

La tenista española Paula Badosa ha avanzado este viernes a la tercera ronda del torneo de Pekín, de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse a la croata Antonia Ruzic en dos sets (6-3, 7-6(2)) en una hora y 36 minutos de partido, en la que ha sido la primera victoria de la gironí desde su vuelta de la lesión.

Paula Badosa se ha reencontrado con el triunfo más de tres meses después. La tenista española se ha impuesto en su debut en el WTA 1000 de Pekín a la croata Ruzic en un serio partido, en el que fue muy superior en el primer set, y en el que en la segunda manga supo remontar un marcador adverso de 4-2 para acabar cerrando el partido en un 'tiebreak' en el que fue muy superior.

La gironí arrancó el duelo muy estable con su saque, con el que apenas sufriría en el primer set, en el que concedió sólo una bola de 'break' en contra. Además, al resto conseguiría quebrar hasta dos veces el saque de su rival, primero, en el tercer juego del partido, y después, en el noveno, en el que también cerraría el set (6-3).

Más trabajado sería el segundo parcial para Badosa. La española lo comenzaría cediendo su servicio por primera vez en el partido, una ventaja que consolidaría y mantendría la croata hasta el 4-3. Ahí, la resistencia de Ruzic con su saque, con el que había levantado hasta tres bolas de rotura, acabaría, y Badosa igualaría (4-4) el set.

Ya en el tramo final, la española tendría que responder a otro 'break' de su rival en el undécimo juego con una contra-rotura que mandó el set al 'tiebreak'. En el desempate, Badosa elevaría su nivel de juego para no dar opción a Ruzic, y así cerrar el partido con un contundente 7-2. Ahora, en la tercera ronda, la española se enfrentará a la ganadora del duelo entre la checa Karolina Muchova y la rumana Sorana Cirstea.