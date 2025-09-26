Agencias

La OMS emite nuevas recomendaciones sobre la composición de las vacunas contra la gripe para 2026 en el hemisferio sur

Por Newsroom Infobae

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido este viernes nuevas recomendaciones sobre la composición de las vacunas trivalentes contra la gripe para 2026 en el hemisferio sur, tras una reunión informativa y una consulta de cuatro días encaminadas a hacer frente a la constante evolución de los virus de la gripe.

En el caso de las vacunas incubadas en huevo, la OMS ha aconsejado incluir un virus similar al virus A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, otro parecido al virus A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) y un último semejante al virus B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria).

Para las vacunas de cultivo celular, proteínas recombinantes o ácidos nucleicos, el organismo ha pedido usar un virus similar al virus A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, uno semejante al virus A/Sydney/1359/2024 (H3N2), y otro parecido al B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria).

En línea con las cuatro recomendaciones previas de la OMS desde septiembre de 2023, el comité asesor ha mantenido su opinión de que ya no se justifica la inclusión de un antígeno del linaje B/Yamagata, y ha informado de que ya no se actualizarán las recomendaciones para este cuarto componente de las vacunas tetravalentes, cuya transición a vacunas trivalentes aún no se ha completado.

Asimismo, la OMS ha actualizado sus recomendaciones para el desarrollo de nuevos virus candidatos para vacunas contra la influenza zoonótica, con miras a la preparación ante pandemias.

Todo ello está dirigido a servir como base para que las autoridades reguladoras nacionales y regionales, los fabricantes farmacéuticos y otras partes interesadas desarrollen, produzcan y autoricen vacunas contra la gripe para la próxima temporada.

