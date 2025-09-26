La Justicia de EEUU acusa al exdirector del FBI por "falso testimonio y obstrucción" en el 'Rusiagate'

La Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente este jueves al exdirector de la Policía Federal (FBI) James Comey por "falso testimonio y obstrucción" en el marco de la investigación sobre una posible colusión con Rusia en la campaña que llevó al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a su primer mandato, una supuesta operación bautizada por su Administración como 'Russiagate'.

"Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal contra el exdirector del FBI James Comey, por falso testimonio y obstrucción en relación con su testimonio oral ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre de 2020", ha anunciado la Fiscalía federal para el Distrito Este de Virginia en un comunicado publicado en su página web.

"Los cargos alegados en este caso representan un abuso de la confianza pública de un nivel extraordinario", ha afirmado en el documento la propia fiscal del distrito, Lindsey Halligan, quien ha defendido "el equilibrio de poder", basado a su parecer "en la rendición de cuentas y la presentación directa de los hechos", como un principio fundamental de la democracia estadounidense.

Comey, quien ha negado las acusaciones en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram, se enfrenta de este modo a penas de hasta cinco años de prisión, aunque, según apunta el comunicado de la Fiscalía, "las sentencias por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas".

La acusación ha llegado cinco días después de que Trump instase a través de Truth Social a la fiscal general, Pam Bondi, a acelerar los procesos contra el exdirector del FBI y otras figuras con las que se ha enfrentado, como el senador demócrata Adam Schiff o la fiscal de Nueva York, Letitia James.

Ahora que el primero de ellos ha sido acusado, Trump ha vuelto a hacer uso de su red social para celebrar que se haga "justicia en Estados Unidos" contra quien ha calificado como "corrupto" y como "uno de los peores seres humanos" en la historia de Estados Unidos. "Ha sido tan perjudicial para nuestro país durante tanto tiempo, y ahora está a punto de ser responsabilizado por sus crímenes contra nuestra nación", ha agregado.

También Bondi se ha manifestado al respecto, subrayando que "nadie está por encima de la ley" a través de un comunicado difundido por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado. En éste, la fiscal ha destacado que la acusación contra Comey refleja "el compromiso" de la cartera con "responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense".

Además, el documento recoge también las declaraciones del actual director del FBI, Kash Patel, quien ha presentado la acusación como "un paso más" en la promesa de su Departamento por perseguir la rendición de cuentas.

"Durante demasiado tiempo, los líderes corruptos del pasado y sus facilitadores utilizaron a las fuerzas del orden federales como arma, dañando instituciones que antes eran dignas de respeto y erosionando gravemente la confianza pública", ha lamentado Patel, quien ha rechazado lo que ha calificado como la "politización de las fuerzas del orden más flagrante (...), un capítulo vergonzoso de la historia".

La investigación acerca de una supuesta colusión con Moscú en la primera campaña presidencial de Trump, bautizada como 'Russiagate', ha sido uno de los objetivos recurrentes de las intervenciones del mandatario republicano y de las investigaciones de su gabinete contra los gobiernos demócratas.

En esta línea, el pasado mes de julio la directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, señaló a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y al expresidente Barack Obama, pese a que éstos negaron las acusaciones.

Esta supuesta interferencia de Rusia, que el Kremlin siempre ha negado, fue motivo de una investigación liderada por el fiscal especial, Robert Mueller, que se prolongó durante dos años, en cuyo informe final aseguró no haber hallado indicios de colusión entre Trump y las autoridades del Kremlin.