La FIFA impone un año de sanción a siete jugadores de Malasia por falsificación de documentos

La FIFA ha sancionado a la Asociación Malasia de Fútbol (FAM) y ha impuesto un año de suspensión a siete futbolistas, entre ellos el defensa del Deportivo Alavés Facundo Garcés y el zaguero del CD Tenerife cedido en el Unionistas de Salamanca Gabriel Palmero, por haber jugado con la selección de Malasia con la ayuda de documentos falsificados.

La FIFA multó a la FAM con 350.000 francos suizos -374.000 euros-, y a cada jugador con 2.000 francos suizos -2.141 euros- por los hechos, que tuvieron lugar en un partido de clasificación para la Copa Asiática contra Vietnam el 10 de junio, que Malasia ganó por 4-0.

La FIFA informó este viernes de que había recibido una queja relativa a la elegibilidad de los jugadores malayos nacidos en el extranjero Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

El organismo rector del fútbol mundial aseguró que su comité disciplinario descubrió que "la FAM había presentado consultas de elegibilidad a la FIFA y, al hacerlo, utilizó documentación adulterada para poder alinear a los jugadores mencionados". Las sanciones se impusieron por infringir las normas de la FIFA relativas a "falsificación y adulteración". También podría anularse el resultado del partido.

La FIFA informó de que el caso ha sido remitido a su tribunal futbolístico para su estudio, mientras que la FAM y los jugadores disponen de 10 días para apelar la decisión.

