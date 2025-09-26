La cuenta pendiente de Vinícius

Madrid, 26 sep (EFE).- Vinícius llega al derbi contra el Atlético de Madrid revitalizado. Gol y asistencia ante el Levante el martes para ganarse la titularidad en un estadio Metropolitano en el que siempre ha vivido un ambiente hostil. La pasada temporada, falló un penalti en ‘Champions’, pero salió vencedor tras la tanda, en la que no participó tras ser sustituido mientras recordaba los 15 títulos del Real Madrid en la competición.

De los 15, Vinícius ha sido partícipe, e importante -con un gol en cada final- en los dos últimos. Sin embargo, el brasileño está lejos de aquel nivel de estrella indiscutible; rol que ha perdido con Xabi Alonso.

El técnico no quiso entrar, en la rueda de prensa previa al derbi, en el ambiente en contra que ‘Vini’ puede volver a sufrir en el Metropolitano.

"Hay que alejarse de todo lo que ha pasado, hay que centrarse en el verde, en lo que podemos hacer y Vini es un jugador fundamental para nosotros. El otro día jugó un gran partido, me gustó mucho verle sonreír y muchas cosas que hizo. Para mañana la preparación va a ser la misma", aseguró.

Protagonista a su pesar de capítulos tristes que se iniciaron en los pocos meses que estuvo en la cantera blanca, cuando sufrió un mordisco en la cabeza de un jugador atlético, el entonces canterano Tachi. Después, cánticos racistas, un muñeco con su camiseta colgado de un puente… hasta los últimos gritos, en marzo, de “Vinícius, balón de playa”, debido a que el brasileño quedó segundo en la votación de 2024 del Balón de Oro -por detrás de Rodrigo Hernández-.

De rozar la gloria, al puesto 16 en el que se vio el pasado lunes, en la edición de 2025. Un bajón reflejado en el campo y que su nuevo entrenador, Xabi Alonso, y él mismo se centran en mejorar.

En su segunda titularidad consecutiva esta temporada, anotó un gol y dio una asistencia ante el Levante. Grant rendimiento que apuntan a que, por primera vez esta temporada, pueda gozar de su tercera aparición en el once de forma consecutiva; algo que no era tan extraño hace unos meses, con Ancelotti en el banquillo.

Ahora, al brasileño le toca confirmar las buenas sensaciones en el primer gran partido de la temporada. Eso sí, ante el rival que peor se le da, en cuanto a goles anotados, desde que es futbolista del Real Madrid.

Un tanto en 17 partidos. Y fue en una prórroga de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid ya volcado, en el último minuto. No hay rival al que se haya enfrentado tanto 'Vini' con menor protagonismo en los números. Solamente ante el FC Barcelona ha disputado más partidos (19) y ha sido autor de siete tantos en los clásicos.

Cifra que pudo aumentar el pasado marzo, pero erró un penalti que podría haber cambiado el devenir de una eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones que se decidió en una tanda de penaltis marcada por la polémica, debido al doble toque de Julián Álvarez en su lanzamiento, y que se llevó el Real Madrid.

Este fue el 17º derbi para ‘Vini’. Con sólo un gol, a los que suma cuatro asistencias. En total, diez victorias, cinco empates y dos derrotas, ambas en un estadio Metropolitano al que vuelve sin la vitola de gran estrella de temporadas anteriores, arrebatada por Kylian Mbappé -nueve goles en siete partidos- y con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión en su peor escenario.

Óscar Maya Belchí