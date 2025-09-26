La Comisión Electoral de Moldavia suspende al partido opositor prorruso Gran Moldavia por financiación ilegal

La Comisión Electoral Central de Moldavia ha suspendido al partido opositor prorruso Gran Moldavia, liderado por Victoria Furtuna, de cara a las elecciones parlamentarias que se celebran este domingo por un presunto caso de financiación ilegal "directa" por parte de Moscú.

La propuesta de excluir al partido de Furtuna ha sido presentada por el vicepresidente de la Comisión, Pavel Postica, y ha sido aprobada este viernes por seis votos a favor frente a tres en contra, según han recogido los medios moldavos.

La comisión ha acusado a Gran Moldavia de utilizar fondos no declarados, así como dinero del extranjero durante la campaña electoral. Asimismo, ha señalado a la formación por participar "en un bloque camuflado" tras la figura de Ilan Shor, cuyo partido fue disuelto y declarado inconstitucional en el país europeo.

Furtuna, sancionada el pasado mes de julio por la Unión Europea por estar implicada en actos de injerencia y desestabilización en el país europeo por parte de Rusia, ha catalogado las acusaciones de "infundadas" y ha informado de que recurrirá la decisión ante el tribunal de apelaciones.

"Considero que estas acciones son parciales, unilaterales y contrarias a las normas jurídicas nacionales e internacionales. Ha violado nuestro derecho a la defensa al no permitirnos conocer el contenido de los documentos", ha expresado.

Esto se produce después de que la autoridad electoral haya suspendido este mismo viernes a Corazón de Moldavia, una de las cuatro fuerzas del opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), por compra de votos, financiación irregular y blanqueo de capitales.

Los moldavos celebran este domingo unas elecciones parlamentarias bajo la unánime percepción de tratarse de una cita clave para su futuro a medio plazo, debido al desgaste del oficialismo que representa la presidenta Maia Sandu y el empuje de las fuerzas prorrusas, en medio todo ello de denuncias de supuesta injerencia rusa en la campaña.