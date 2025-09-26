Agencias

Kuwait prorroga hasta 2029 el contrato con Leonardo para el mantenimiento de su flota de Eurofighter Typhoon

El Ministerio de Defensa de Kuwait ha prorrogado hasta finales de 2029 el contrato con la compañía italiana Leonardo para el mantenimiento de su flota de Eurofighter Typhoon, según ha informado la empresa transalpina en un comunicado.

En virtud del nuevo contrato de servicio, Leonardo Aviation Services prestará apoyo logístico y capacitación en la base de Salem Al Sabah hasta diciembre de 2029.

Kuwait encargó un total de 28 Eurofighter Typhoon en 2016 para reforzar su defensa aérea y las entregas de los aviones comenzaron a finales de 2021.

Según Leonardo, a día de hoy "la mayoría" de los aviones --fabricados en Italia-- "ya se han entregado y están en servicio".

