Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García se dan el 'Sí, quiero' en Madrid

Día de lo más especial para la familia Martínez-Bordiú. Este viernes, 26 de septiembre, Jaime Martínez-Bordiú Aznar -sobrino nieto de Carmen Franco- se ha dado el 'Sí, quiero' con Andrea García Charcos en la capital madrileña.

El novio es el pequeño de los tres hijos de José María Martínez-Bordiú y Cubas y Rocío Aznar Sainz, por lo que en su enlace estarán presentes grandes rostros de la aristocracia y también del sector empresarial, ya que Andrea es consultora e influencer.

La ceremonia ha tenido lugar en la Iglesia de la Florida a las 17h de la tarde y posteriormente los invitados se trasladarán a la finca 'El Gasco', conocida porque ha sido el escenario de algunas escenas de rodaje de series como 'La Casa de Papel'.

Para este día tan especial, la novia ha lucido un vestido de la diseñadora Claudia Llagostera, de estilo boho, pero súper elegante en el que destaca una parte superior de encaje con cuello cerrado.

No han querido perderse este día tan especial para los novios Jaime Martínez-Bordiú; Bosco BLach Martínez-Bordiú; el artista musical, José Miguel Fernández Sastrón; pero ni rastro de Carmen Martínez-Bordiú, que lleva retirada de la vida pública desde que hace unos años se marchó a Portugal.