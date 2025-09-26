Irán y Rusia firman un acuerdo de más de 21.000 millones de euros para construir cuatro centrales nucleares

Autoridades de Rusia e Irán han firmado este viernes un acuerdo valorado en 25.000 millones de dólares (unos 21.400 millones de euros) para construir cuatro centrales nucleares en territorio iraní, en un nuevo ejemplo de la cooperación política y energética entre los dos países.

El acuerdo lo han sellado en Moscú la empresa iraní Hormoz y la rusa Rosatom, con vistas a levantar estas plantas en la zona de Sirik, en la provincia de Hormozgán (sur del país), según la cadena oficial Press TV. El proyecto plantea la generación de más de 5.000 megavatios de energía.

Rusia también se ha comprometido a levantar otras cuatro centrales en Bushehr. El jefe de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, ha defendido la "buena relación" con Moscú en esta materia y ha enmarcado todos estos trabajos en un plan estratégico a 20 años vista.

En este sentido, Teherán aspira a alcanzar los 20.000 megavatios de electricidad mediante el desarrollo de nuevas instalaciones. Las autoridades iraníes siempre han defendido que la industria atómica sólo tiene fines pacíficos y han negado planes ocultos para obtener armas nucleares, como sospechan sin embargo Israel y Estados Unidos.