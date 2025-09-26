Agencias

Grupo Iberostar recibe la autorización de Argentina para que World 2 Fly vuele al país

Por Newsroom Infobae

Guardar

World 2 Fly, la aerolínea de World2Meet, división de viajes de Grupo Iberostar, ha recibido la autorización del Gobierno de la República de Argentina para volar entre dicho país y España o Europa.

De esta forma, el Boletín Oficial de la República de Argentina ha publicado la disposición de la Subsecretaría de Transporte Aéreo argentina que autoriza a World 2 Fly a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga de forma combinada en virtud de los convenios bilaterales vigentes entre la República de Argentina y el Reino de España.

Se trata del primer paso para que la compañía aérea pueda establecer sus rutas y operaciones entre un punto y otro, con rutas sin definir según consta en la disposición.

World2Fly comenzó a operar en 2021 y ha transportado a más de 2,2 millones de pasajeros y operado más de 6.500 vuelos hasta el pasado junio.

La compañía cuenta con una flota de ocho aviones y opera a destinos como República Dominicana, México y Cuba. En total, vuela a1 13 rutas internacionales con dos bases de operaciones, Madrid y Lisboa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Leonor firma en el Libro del Palacio de Navarra y muestra "gran respeto y estima" por el título de Princesa de Viana

Leonor firma en el Libro

Aumentan a cerca de 20 los muertos por la ingesta de alcohol adulterado en Rusia

Aumentan a cerca de 20

Díaz anuncia que el Gobierno aprobará el martes el nuevo registro horario y carga contra Garamendi

Díaz anuncia que el Gobierno

Un tribunal de Alemania ordena al partido ultraderechista AfD abandonar su sede central en Berlín

Un tribunal de Alemania ordena

Luis de la Fuente da el próximo viernes la lista para los partidos contra Georgia y Bulgaria

Luis de la Fuente da