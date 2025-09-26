Gabriela Guillén, su llamativa reacción a los dardos de su íntima amiga Raquel Arias a Bertín Osborne

Tras varias semanas de vacaciones en su Paraguay natal con su hijo Arian David (1), Gabriela Guillén está de regreso en España y este viernes ha reaparecido ante las cámaras y ha respondido a las cosas que han pasado durante su ausencia.

En primer lugar, a la entrevista que la hija mayor de Bertín Osborne, Alejandra, concedió hace unos día al programa 'Y ahora Sonsoles', en la que además de relatar que se enteró por una llamada del presentador de que iba a volver a ser padre, aseguró que conocerá a su hermanito David "cuando llegue el momento", siendo la primera de las hijas del artista en pronunciarse públicamente sobre este tema.

"Me parece estupendo" ha confesado Gabriela, sin poder contener una sonrisa al ver que poco a poco su hijo podría tener contacto con su familia paterna.

Apuntando que "no he estado pendiente de ver nada" durante sus vacaciones en Uruguay -donde se ha sentido tan a gusto con su familia que confiesa que no quería volver a Madrid- la esteticien se ha desmarcado de las críticas que ha recibido Bertín por su posado con su hijo en portada de la revista '¡Hola!', aunque sí ha respondido sorprendida a las declaraciones del presentador afirmando que su relación con el niño está totalmente normalizada: "¿Ah, sí? pues es que ni siquiera he visto, no sé si ha hablado. Estoy recién aterrizando, no he hablado con nadie". "Sí, está todo bien" ha añadido, confirmando que todo va bien con el artista aunque no se ha puesto en contacto con él desde su llegada a España.

Una versión que contradecía su íntima amiga Raquel Arias en un evento recientemente, al estallar contra Obsorne asegurando que de padrazo del año nada porque todavía no le ha pagado nada por la manutención del niño que tienen en común.

"No voy a hacer comentario al respecto, lo siento. Preguntárselo a ella. Yo... de verdad que estoy aterrizando ahora mismo, no he visto comentario, me voy a poner al día con el trabajo" ha reaccionado Gabriela visiblemente incómoda, evitando aclarar si es cierto que Bertín todavía no se ha hecho cargo de ningún gasto relativo al pequeño.

"Yo estoy contenta que mi hijo esté bien y que sea feliz, y que haya estado con mi familia, y que le demuestre el amor que él se merece, y ya está, eso. Por eso estoy feliz" ha zanjado, admitiendo que en cuanto a la relación del artista con su hijo, "eso es tiempo al tiempo".

Por último, y tras confesar que no está cerrada al amor aunque ella ya está enamorada de su bebé, la esteticien se ha pronunciado sobre la vasectomía a la que se ha sometido el cantante, que reveló en su visita al programa 'Emparejados' asegurando que ahora sí que se ha cortado la coleta: "Eso ya se lo había hecho hace bastante, no hace poco. Nada más tener al niño se lo hizo, eso habían dicho. Me alegro por él".