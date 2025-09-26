Francisco Rivera se pronuncia tras su reencuentro con su hermano Kiko: "No soy rencoroso. Tampoco hay que correr"

Francisco Rivera revelaba hace unos días, para sorpresa incluso de su propio entorno, que se había encontrado por casualidad con su hermano Kiko Rivera en el aeropuerto de Santiago y que, a pesar de que su relación está completamente rota desde hace años, y de que ambos han dedicado durísimas declaraciones al otro, "claro" que habían mantenido una conversación. "Te vas a quedar con las ganas" respondía entre risas cuando Europa Press le preguntaba si podríamos estar ante el inicio de un acercamiento con el hijo de Isabel Pantoja, que está atravesando un momento complicado tras su separación de Irene Rosales.

Este jueves Francisco ha reaparecido en la inauguración del nuevo proyecto empresarial de José Luis López 'El Turronero' en Dos Hermanas (Sevilla), y como no podía ser de otra manera se ha pronunciado sobre su inesperado y comentadísimo reencuentro con Kiko.

"Tampoco hay que contarlo todo ¿sabes? Hay cosas que tienen que quedar... Tampoco os interesa tanto. Es que estas cosas... No tengo nada que contar, de verdad" ha explicado dejando claro que lo que habló con el Dj va a quedarse en la intimidad.

Aclarando que lo de que está contento y que podría haber un acercamiento con Kiko "lo estáis diciendo todo vosotros", Fran se ha sincerado y ha revelado que "las cosas ni se rompen en un día, ni se arreglan en un día, ¿no? La vida da muchas vueltas, la vida... Te devuelve lo que le das".

"Es verdad que yo no soy rencoroso. Y... pero en realidad, nunca se sabe, nunca se puede decir no, pero tampoco hay que correr, hay que ir despacito, cosita a paso" ha reconocido, dejando entrever que aunque no se cierra a una reconciliación con su hermano, "la vida hay que disfrutarla, pero con sentido", y todo va a ir "despacio siempre".

Muy discreto, Francisco no ha querido decir nada sobre la separación de Kiko de Irene: "De ese tema no, me vais a perdonar. Yo creo que todos los que estamos fuera, lo que hay que hacer es respetarlo. Nadie opinar, porque estoy seguro que de todo lo que se opine, nadie tiene ni idea".

Y si se mantiene al margen de la vida privada de su hermano, mucho más de la de su hija Cayetana tras su ruptura con Manuel Vega. Tajante, el diestro ha pedido "máximo respeto porque ahí estáis hablando de mi hija". "Ahí sí os pido, por favor, máximo respeto. Dejarla tranquila, una niña que trabaja en su empresa de eventos, está muy centrada en eso. Por favor, tiene todo el derecho a tener una vida lejos de esto, así que, por favor, respetadla al máximo" ha rogado a la prensa.