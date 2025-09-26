Agencias

Esther Alcocer Koplowitz recoge el 'Premio de Oro Eduardo Barrachina 2025', otorgado a FCC

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Cámara de Comercio Española en el Reino Unido ha otorgado su 'Premio Eduardo Barrachina de Oro 2025' a FCC, galardón que fue recogido por Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo, durante una recepción celebrada en la residencia del embajador español en Londres.

La constructora FCC cuenta con más de 25 años de presencia en el Reino Unido e Irlanda, y su cartera incluye proyectos de gran envergadura, las autopistas N6 y M50 en Irlanda, la Universidad Grangegorman en Dublín, el puente Mersey en Liverpool y la ampliación de la pista norte del aeropuerto de Dublín.

Asimismo, FCC también desempeñó un papel clave en el desarrollo de las infraestructuras para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, concretamente el Centro Internacional de Radiodifusión (IBC).

El presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, Juan Carlos Machuca, ha afirmado que el evento es una de las citas anuales más emblemáticas de la Cámara, en la que reconocen "la excelencia, la resiliencia y la innovación" de una empresa española que opera en el mercado británico.

Por su parte, Esther Alcocer Koplowitz, ha declarado: "La pasión, la tenacidad y la resiliencia son los valores que mejor nos definen. Estos son los valores que aprendí de mi madre, Esther Koplowitz, quien mantuvo esta empresa en tiempos difíciles".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol a los 37 años

Sergio Busquets anuncia su retirada

Los Reyes y la Princesa Leonor visitan el Palacio de Navarra y conocen el documento de creación del Principado de Viana

Los Reyes y la Princesa

La UE esgrime su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

La UE esgrime su acuerdo

La tenista española Paula Badosa se reencuentra con la victoria ante Ruzic y avanza a tercera ronda de Pekín

La tenista española Paula Badosa

Gabriela Guillén, su llamativa reacción a los dardos de su íntima amiga Raquel Arias a Bertín Osborne

Gabriela Guillén, su llamativa reacción