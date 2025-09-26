Agencias

España se ausenta durante el discurso de Netanyahu ante la ONU en el que refuta un genocidio en Gaza

Por Newsroom Infobae

Ningún miembro de la delegación española ha estado presente durante la intervención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU este viernes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no han querido entrar en más detalles.

Netanyahu ha sido el primer orador en subir a la tribuna este viernes para la última sesión del debate general en la Asamblea y cuando ha subido al estrado han sido numerosas las delegaciones las que han abandonado la sala en señal de protesta por la ofensiva militar israelí sobre Gaza.

Al tratarse de la última jornada de la semana ministerial, son pocos ya los jefes de Estado y de Gobierno que aún siguen en Nueva York y asisten a las intervenciones desde la tribuna de la ONU.

En el caso de España, en esta ocasión fue el Rey Felipe VI el encargado de tomar la palabra en la mañana del miércoles, tras lo cual regresó a Madrid.

También han estado en Nueva York tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero ambos completaron su agenda este jueves y también han regresado a España.

En ausencia de todos ellos, la representación española en la sala podría haber recaído en un secretario de Estado --el de Exteriores, Diego Martínez Belío también ha estado estos días en la ONU-- o en el representante permanente de España ante Naciones Unidas, Héctor Gómez, u otro diplomático de menor rango. Sin embargo, no ha habido ninguna representación.

Durante su intervención, Netanyahu ha refutado que Israel esté cometiendo en Gaza un genocidio, como sostiene entre otros el Gobierno español, defendiendo que se trata de una acusación "falsa".

"Os quiero plantear una pregunta simple y lógica. ¿Un país que comete genocidio le diría a la población civil a la que supuestamente está intentando destruir que se apartara?", ha preguntado, en referencia a los mensajes que el Ejército israelí ha estado enviando a la población palestina para que proceda a evacuar Gaza antes de la última ofensiva.

